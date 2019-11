Foda-Gattin: „Ab morgen kannst du bei uns waschen“

In der Öffentlichkeit wirkt er immer cool bei Kritiken. Ist er so abgebrüht?

Andrea: Ja, komplett identisch. Auch daheim bleibt er ruhig und entspannt. Er kann gut mit Siegen und Niederlagen umgehen.

Franco: Sie regt sich über Kritik mehr auf. Als Trainer wird man mit den Jahren ruhiger, in solchen Situationen darf man sich nicht entmutigen lassen. Man muss weiter ans Team und an die eigene Arbeit glauben. Auch nach Siegen muss man sich immer wieder fragen: Was hätten wir besser machen können? Ich glaub, das gibt einem dann auch das Selbstvertrauen in Phasen, wenn’s Kritik gibt. Bei meiner Familie tanke ich die Energie, die ich für den Job benötige.