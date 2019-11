In Viktor Gernot steckt kein Grinch

„Besinnlich wird’s erst kurz vorm Weihnachtsfest“, gesteht Viktor Gernot. Klar, so beschert der Entertainer bis dahin doch anderen schöne Stunde. Alle Jahre wieder zieht er mit seiner Christmas Show durchs Land und macht am 13. Dezember in der Salzburg Arena Station. Mit dabei Gernots Best Friends Aaron Wonesch, Thomas Strobl, Peter Haberfellner, Thomas Faulhammer und Wolfgang Fellinger. „Wir sind seit 30 Jahren vereint. Unser Erfolgsgeheimnis? Ganz einfach, jeder darf fremd gehen. In einer normalen Beziehung ein Scheidungsgrund“, lacht der gebürtige Oberösterreicher, der auch auf der Kabarettbühne zu Hause ist. Zuletzt sorgte er mit seiner bayerischen Kollegin Monika Gruber für Lacher. Grenzen des guten Geschmacks kennt er nicht. „Es gibt nichts was unter die Gürtellinie geht, zumindest nicht unter meine!“