Streit um Handlungskonzept gegen Extremismus

Kurz zusammengefasst, zeigt das Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus auf, dass in den letzten Jahren die Zahl der Anzeigen in vielen Bereichen rückläufig ist. Betont wird, dass die Flüchtlingsströme in den Jahren 2015 und 2016 zu einer Polarisierung der extremen rechten und linken Szene geführt haben. Auch in der Bevölkerung ist der Bruch klar ersichtlich. Gewarnt wird zudem vor einer Zunahme von „Neuen Rechten“ oder Rückkehrer aus dem Dschihad.