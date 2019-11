Neue „Bettenburg“ ab 2023 bei Ziegeleipark in Linz

Jüngst hat das neue Amedia-Hotel in der Prinz-Eugen-Straße eröffnet. Auch im Motel One am Hauptplatz sind – obwohl die offizielle Eröffnung noch aussteht – bereits die ersten Gäste eingezogen. Ab nächstem Jahr lockt Linz-Urlauber dann auch noch das Spinnerei-Designhotel in Ebelsberg. Alle anderen „Bettenburgen“, die seit Monaten und Jahren angekündigt sind, wie etwa das Hotel im Bulgari Tower, in der Industriezeile oder auch in der künftigen „Post-City“, gar nicht erst mitgerechnet: Es tut sich was in Linz!