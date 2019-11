IGGÖ für große Moschee in jedem Bundesland

Klage gegen Kopftuchverbot an Volksschulen

Vural hatte in dem Interview auch erklärt, die angekündigte Klage gegen das Kopftuchverbot an Volksschulen demnächst einbringen zu wollen. „Nun haben wir uns gewissenhaft vorbereitet, haben Gutachten eingeholt und werden Ende November, Anfang Dezember den Verfassungsgerichtshof anrufen können.“