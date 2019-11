Studenten widmen sich Senioren und wohnen gratis

Weil die Mietkosten in Städten explodieren, können sich viele Studenten ihre Wohnungen kaum noch leisten. Gleichzeitig ist der Alltag zahlreicher älterer Menschen von Einsamkeit geprägt. Das Projekt „Steirer-WG“ packt beide Probleme beim Schopf: Studenten dürfen mietfrei in einem Seniorenheim wohnen - als Gegenleistung schenken sie alten Menschen Zeit: „Jeweils zwei Studierende teilen sich eine Wohngemeinschaft in der Einrichtung. Dazu widmen sie 35 Stunden pro Monat den Bewohnern. Das kann ein Lesekreis in der Früh sein, ein Einkauf auf dem Bauernmarkt oder ein Theaterbesuch“, erklärt Landesvize Michael Schickhofer den Sinn der Sozialinitiative, die bereits im nächsten Jahr starten könnte. Sämtliche Aufgaben sollen per Vertrag festgelegt werden, Pflegetätigkeiten seien aber nicht inkludiert. Ähnliche Modelle gibt es bereits in Deutschland und den Niederlanden.