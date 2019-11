„Bringt nichts, totes Pferd länger zu reiten“

Gründung war „Etikettenschwindel“

Die Gründung der TSD sei von Anfang an ein Etikettenschwindel gewesen, zog Neos-Landeschef Dominik Oberhofer Bilanz. Man hätte ähnlich wie Wien auch andere Bereiche in die Gesellschaft auslagern können, „das hätte dann den Vorteil gehabt, dass die Mitarbeiter nicht nur ein Betätigungsfeld gehabt hätten“. So aber müssen sie gekündigt werden. Er verstehe den Unmut.