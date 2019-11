Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

Drachen zähmen leicht gemacht

Exoten sind keine Haustiere für jedermann! Schon gar kein Komodowaran – bereits ein Biss der größten Echse der Welt kann tödlich sein. Tierpflegerin Rosanna Mangione hat ihre drei Schützlinge mit den klingenden Namen „Hurricane“, „Chaos“ und „Godzilla“ dennoch ins Herz geschlossen. Derzeit übt sie mit den Exoten fleißig, an der Leine zu gehen – und zwar zu deren eigenem Wohl! Denn schon bald sollen die drei Warane in einen Neubau übersiedeln. Und das möglichst selbstständig und stressfrei, wie Haus-des-Meeres-Direktor Michael Mitic erklärt. Wie man die kleinen Drachen trainiert und vor allem verhindert, dabei zur Beute zu werden, erfahren Sie in der zweiten Folge von „Entenfellners Tierwelt“.