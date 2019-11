Bale: „Bin nicht so schlimm, wie alle schreiben!“

Ist Christian Bale wirklich ein Choleriker? Ist Matt Damon wirklich so abgehoben? Moderatorin Sasa Schwarzjirg traf die beiden Oscarpreisträger zur Filmpremiere von „Le Mans 66“ (engl. „Ford vs. Ferrari“) und plaudert aus dem Nähkästchen, wie die beiden Filmstars so ticken. Im Gespräch mit der „Krone“ zeigten sich die beiden erstaunlich offen und ließen unsere Adabei-Moderatorin zumindest kurz in ihre Welt eintauchen.