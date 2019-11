Asylwerber sollen Mädchen (14) vergewaltigt haben

Mädchen begleitete die Männer in eine Wohnung

Die 14-Jährige habe sich darauf eingelassen, ihn und die anderen Männer in eine Wohnung ins Illertal zu begleiten. Dort sollen ihr die Drogen verabreicht worden sein. Die Eltern hatten zu diesem Zeitpunkt angenommen, das Mädchen sei bei seinen Freundinnen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft liegt die Wohnung in einer Unterkunft, in der auch Flüchtlinge leben.