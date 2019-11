Sperre nach Brutalo-Foul gegen Streich steht fest

Abraham hatte Streich bei der 0:1-Niederlage der Eintracht in Freiburg am Sonntag in der Nachspielzeit an der Seitenlinie mit der Schulter zu Boden gecheckt und dafür die Rote Karte gesehen. Eintracht-Trainer Adi Hütter hatte danach erklärt, an Abraham als Kapitän festhalten zu wollen.