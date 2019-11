Electric Nation: Graz wird wieder zum Partymekka

„Legends in the City“ lautet das Motto für das “Krone Electric Nation"-Festival 2020 in Graz. Und es sind auch zwei wahre Legenden, die am 1. August auf dem Open-Air-Gelände der Messe die Turntables rotieren lassen. Zwei, die massiv dazu beigetragen haben, dass EDM-Sounds die Partyszene weltweit erobert haben.