Wiener Linien: 365-Euro-Ticket bleibt 2020

Was nach dem Wahljahr ist, bleibt offen. „Im Sinne des Klimaschutzes ist es wünschenswert, so lange wie möglich an den günstigen Ticketpreisen festzuhalten“, so Hanke. Die guten Öffis sind ohnehin ein Rückgrat der Wiener Wirtschaft. Um Arbeitsplätze zu sichern, überlässt die Stadt nichts dem Zufall. In einem mehrmonatigen Prozess wurde eine klare Strategie („Wien 2030“) erarbeitet. Unter dem Leitmotiv, Wien als Smart City einen Standortvorteil zu verschaffen, wurden sechs Handlungsfelder definiert.