Lawinendrama: Problematik war vorhergesagt!

Das Altschneeproblem, auf das der Tiroler Lawinenwarndienst bereits am Mittwoch in seinem Blog hingewiesen hat, ist den beiden Holländern, die am Samstag in der Lawine am Rettenbachferner ums Leben kamen, zum Verhängnis geworden. Das ergab die genaue Untersuchung an der Unfallstelle am Sonntag.