Kaiserpaar zieht in Prunk-Parade durch Tokio

Lang lebe der Kaiser: Unter dem Jubel Zehntausender Menschen haben sich Japans neuer Kaiser Naruhito und seine Gemahlin Kaiserin Masako am Sonntag bei einer Parade durch Tokio dem Volk gezeigt. Die Fahrt in einem schwarzen Luxus-Cabrio unter einem strahlend blauen Himmel führte vom Palast über eine 4,6 Kilometer lange Strecke zur kaiserlichen Residenz im Stadtteil Akasaka. Am Samstag wurde die Thronbesteigung vor 20.000 gelandenen Gästen und 10.000 weiteren Bürgern in einem live im Fernsehen Fernsehen übertragenen, ebenso prunkvollen Festspiel vor dem Kaiserpalast zelebriert.