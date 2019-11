Steirer erst nach Stunden entdeckt - Lebensgefahr!

Ein 29-Jähriger ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Birkfeld (Bezirk Weiz) lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Mann in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto von der regennassen Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Der Unfall wurde erst Stunden später bemerkt.