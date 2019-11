Die Stadt holt sich ihr Geld zurück

Nachdem der Oberste Gerichtshoch vor wenigen Wochen Ex-Bürgermeister Schaden und zwei hochrangige Beamte für schuldig befunden hat, steht für die Stadt Salzburg fest: Sie will ihr Geld zurück. Konkret geht es um eine Summe von 1,3 Millionen Euro an Anwaltskosten plus Gutachten. Im Fall von Schaden ist derzeit noch ein Betrag von 160.000 Euro unklar – sollte der Schaden zugeordnet werden, kommen auf ihn Kosten in Höhe von 448.000 Euro zu. Auch vom ehemaligen Magistratsdirektor und dem Ex-Finanzdirektor fordert die Stadt jeweils rund 360.000 Euro zurück.