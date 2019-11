Ohnmächtige Bürgermeister in der Pflegekrise

„Uns ist klar, dass es einen Mangel an Pflegefachkräften gibt. Ziel des Salzburger Pflegegesetzes ist es aber, die Personen in den Pflegeeinrichtungen zu schützen“, begründet Andreas Eichhorn, Leiter der Sozialabteilung des Landes, das strenge Vorgehen. In den meisten Fällen bleibt es bei einer Verwarnung – 50 Kontrollen wurden bisher in diesem Jahr durchgeführt. Anzeigen gab es im Vorjahr und heuer insgesamt vier.