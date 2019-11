26-jähriger St. Veiter ist der 13. Drogentote

In der Wohnung traf die Leute dann der Schock: Ihr Sohn lag tot in einem Zimmer. „Eine Obduktion hat ergeben, dass er an den Folgen von Drogenkonsum gestorben sein dürfte“, so Polizeisprecher Christian Leitgeb. Um herauszufinden, welche Drogen im Spiel waren, wird noch ein toxikologisches Gutachten erstellt.