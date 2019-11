Nagelsmann überhäuft Sabitzer mit Lobeshymnen

Der Österreicher lief bisher in allen 16 Pflichtspielen des deutschen Bundesligisten auf und stand bei jedem davon in der Startaufstellung. Insgesamt konnte er acht Tore und sechs Vorlagen verbuchen. Damit zahlte er das in ihn gesetzte Vertrauen bisher vollends zurück. Mit 14 Scorerpunkten stellte Sabitzer bereits seinen Saisonbestwert aus den Jahren 2016/17 und 2017/18 ein.