Thalgauer Floriani spendeten Lkw für Griechenland

Nach 51 Stunden Reise - unter anderem mit einer Fähre von Venedig nach Patras in Griechenland - kam ein Teil der Kameraden in Griechenland an. Die restlichen Thalgauer flogen in die Ferne. Von Patras ging es nmoch 300 Kilometer landeinwärts. Die Thalgauer konnten dank großzügiger Spenden anderer heimischer Feuerwehren, unter anderem der FF Seewalchen, auch noch Schutzjacken, Hochdruckschläuche mit Stahlrohren und Arbeitsscheinwerfer an die griechischen Kameraden übergeben. Die Thalgauer sammelten viele Eindrücke in Griechenland. So bleiben ihnen verbrannte Wälder und Häuser, die bei der großen Feuersbrunst im vergangenen Jahr zerstört wurden, unweigerlich im Gedächtnis. Angesichts der bisher vorhandenen Ausrüstung der Griechen, sind die Thalgauer sehr froh, dass sie helfen konnten.