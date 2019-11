Alle gemeinsam statt einsam ist das Credo

Community wächst

In Graz hat die Community bis jetzt knapp über 30 Mitglieder – „aber es wird organisch wachsen“, ist sich Irowec sicher. Einmal im Monat bietet sie ein Kennenlern-Kaffeetrinken im Café Kaiserfeld an. Nächster Termin in Graz: 19. November, 14 Uhr, Café Kaiserfeld. Infos und Kontakt: 0660 112 79 90 oder via E-Mail an office@rocking.community