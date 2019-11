Soziale Medien „verfolgen“ Notärzte bei Einsätzen

Auf der 26. Internationalen Bergrettungsärztetagung am Samstag in Innsbruck ist ein auf den ersten Blick ungewöhnliches Thema im Fokus: Wie gehen Ärzte und Rettungskräfte mit der neuen, belastenden Realität um, dass sich viele Einsätze in den sozialen Medien nachverfolgen lassen und von jedem kritisiert werden können.