Erdogan wirft UEFA Diskriminierung vor

In der Kontroverse um den militärischen Gruß türkischer Fußballspieler hat Präsident Recep Tayyip Erdogan der UEFA eine „diskriminierende Haltung“ vorgeworfen. „Die Athleten, die unser Land im Ausland repräsentieren, sind seit Beginn des Einsatzes (in Syrien) Opfer einer Lynchkampagne“, sagte Erdogan am Donnerstag. Europas Fußball-Union sieht die Geste als mögliche politische Provokation