Ein Jedermann wandert auf den Spuren von Trakl

„Derzeit ist nichts geplant, aber ich freue mich über jedes Angebot. Ich habe die Zeit in Salzburg sehr genossen. Das Publikum hat die Inszenierung geliebt und nahezu jede Vorstellung mit Standing Ovations belohnt. Außerdem hatte ich auch abseits der Bühne, im Tomaselli oder Bazar, viele schöne Stunden.“ Für eine Melange in seinen Lieblingskaffeehäusern bleibt diesmal keine Zeit. Klar, so ermittelt Obonya doch gerade wieder als grantelnder Kriminalbeamter in der ServusTV-Erfolgsserie „Meiberger“.