Drei Millionen Euro für Planung reserviert

Die Arbeit der neu gründeten Regionalstadtbahn-Planungsgesellschaft hat mit der ersten Aufsichtsratsitzung am Dienstag offiziell begonnen. In einem Jahr soll die Variante für die Verlängerung der Lokalbahn in Richtung Süden feststehen. Neben Stadt und Land, hat auch der Bund bereits seine Unterstützung zugesagt.