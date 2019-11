„Pacult stand in der Sekunde auf und ist gegangen“

Teil zwei des Interviews mit Andy Marek über die alten (Rapid-)Zeit. Hier erklärt die „Stimme Rapids“, warum er Pepi Hickersberger als Ersatzvater genommen hätte, warum Uli Hoeneß unkompliziert er, wieso er mit Gigi Buffon ein „Date“ in der Kabine hatte, warum Peter Pacult einfach eine Pressekonferenz verließ und was er mit Steffen Hofmanns Hochzeit am Hut hat (alles im Video oben). Hier geht‘s zum ersten Teil des Interviews.