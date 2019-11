Stark betrunkenes Paar kam mit E-Scooter zu Sturz

Erneut ist es in Wien zu einem Unfall mit einem E-Scooter gekommen und hat mit einer Anzeige geendet. Ein 23-jähriger Deutscher und eine 25 Jahre alte Russin waren in der Nacht auf Montag - verbotenerweise - schwer betrunken und auch noch zu zweit auf dem Gefährt unterwegs. Die beiden kamen in der City zu Sturz, die Frau wurde verletzt.