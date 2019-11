Freie Partei Salzburg zahlt 210.000 Euro zurück

Seit der letzten Wahl ist die Partei von Langzeit-Politiker und Mediziner Karl Schnell nicht mehr im Landtag vertreten. Die FPS existiert mittlerweile auch nicht mehr. Die Auflösung wurde noch im März nach Wien gemeldet. Ein „Kassasturz“ ergab nun einen Geldsegen für das Land: „Wir haben jetzt alle Prüfungen hinter uns“, so Parteigründer Schnell. 210.000 Euro an Klubförderung wurden nicht angetastet und fließen damit an das Land – auf freiwilliger Basis.