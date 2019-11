Blutige Messerstecherei nach Geburtstagsparty

„Ich habe nach meinem Messer gegriffen und zugestochen. Ich hatte Todesangst“, sagt der Angeklagte (22) in Linz. Staatsanwältin Gudrun Dückelmann wirft ihm Mordversuch vor. Vier Menschen soll er in den frühen Morgenstunden des 23. Dezember bei der Auseinandersetzung in der Linzer Altstadt verletzt haben.