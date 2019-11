Hilflose Kätzchen aus Mist gerettet

Ein leises Miauen drang Tierfreunden auf einem Reiterhof im Bezirk Neusiedl am See entgegen. In einem Misthaufen befanden sich drei Kätzchen, die offensichtlich von ihrer Mutter zurückgelassen worden waren. Das süße Trio wurde zum Wiener Tierschutzverein gebracht, wo die Kleinen nun aufgezogen werden.