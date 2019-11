Smog in Neu Delhi: „Man kann kaum noch atmen“

Über Neu Delhi hat sich dichter Smog gelegt und das öffentliche Leben teilweise zum Stillstand gebracht. Am Montag blieben deshalb zahlreiche Schulen in Indiens Hauptstadt geschlossen, Fahrverbote für Autos wurden verhängt und die Arbeiten auf Baustellen eingestellt. Die Luftverschmutzung sei „unerträglich“ geworden, die Menschen könnten „kaum noch atmen“, sagte Arvind Kejriwal, der Regierungschef der Region Delhi, am Montag.