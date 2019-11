Pkw-Lenker (24) wollte nach Unfall flüchten

Beim Wenden touchierte er dann einige Autos, die am Straßenrand abgestellt waren. Als er die Polizisten sah, sprang er aus seinem Fahrzeug und rannte davon. Die Beamten liefen dem Serben nach und hielten ihn an. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Als Grund für seine Flucht gab er an, dass er vor den Polizisten Angst gehabt hätte. Den Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, weil er gar keinen besitzt. Die Höhe des Schadens an den geparkten Fahrzeugen war vorerst nicht bekannt.