Schwere Unfälle zu Halloween

Wenig Zeit zum Partymachen hatten die Einsatzkräfte in der Halloween-Nacht. Nicht nur ein Großbrand im Bezirk Melk (siehe Seiten 16/17) forderte die Feuerwehrleute, auch Verkehrsunfälle. Gleich drei Verletzte mussten die freiwilligen Helfer in den Bezirken Waidhofen an der Thaya sowie Neunkirchen bergen.