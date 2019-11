Auto zog Skateboarder (20): Not-OP nach Sturz

Ein Skateboarder (20) ist am Samstagabend bei einem Unfall im Bezirk Murtal in der Steiermark lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann hatte sich nach Angaben der Polizei auf der Begleitstraße der S36 zwischen Unzmarkt und St. Georgen ob Judenburg am Auto eines Bekannten festgehalten und war bei hohem Tempo zu Sturz gekommen. Der Skater war ohne Helm unterwegs.