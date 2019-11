Haslauer besichtigte Trasse und versprach Plan B

Herbert Pöcklhofer, früherer Star-Koch für die Prominenten und seit langem in der Bürgerinitiative Koppl gegen die 380 kV-Freileitung aktiv, erinnert sich genau an die Haslauer-Visite: „Ich habe immer an Landeshauptmann Haslauer geglaubt. Darum haben wir ihn damals auch eingeladen.“