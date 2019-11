Leichtes Erdbeben im obersteirischen Altenberg

Der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat in der Nacht auf Samstag um 1.29 Uhr ein leichtes Erdbeben in Altenberg an der Rax an der Grenze zu Niederösterreich registriert. Es wies eine Magnitude von 1,6 auf und wurde vereinzelt schwach wahrgenommen.