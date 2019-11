Lawinenarbeiten fast fertig: Naturgewalt war enorm

Anfang Jänner 2019 riss auf der Nordkette eine Staublawine mit schätzungsweise 230 Kilometern pro Stunde alles mit sich, was sich ihr in den Weg stellte. Oberhalb der Arzler Alm teilte sich die Naturgewalt in vier Arme auf und walzte auf ihrem Weg ins Tal alles platt. Das Schauspiel dürfte nur wenige Minuten gedauert haben, richtete aber einen Schaden gigantischen Ausmaßes an, das sich vom Tal aus nur erahnen ließ.