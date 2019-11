Autolenker scheitert viermal bei Alkomattest

„Kein gültiger Wert“

Und die sollte den anfänglichen Verdacht bald bestätigen. So ergab ein Alkovortest eine Alkoholisierung von 1,6 Promille, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Donnerstagvormittag. Beim anschließenden verpflichtenden Alkomattest konnte der 36-Jährige jedoch „keinen gültigen Wert erzielen“, so Steirer. Viermal pustete der Verdächtige, doch jedes Mal schlug die Messung fehl.