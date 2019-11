StudentCard bald für alle Salzburger Hochschüler

„Die StudentCard Neu orientiert sich an der Logik der neuen myRegio-Karten und ist wirklich sehr attraktiv für Studenten. Um nur 150 Euro im Semester ist man ein ganzes halbes Jahr im ganzen Bundesland mit allen Öffis mobil“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) und fügt hinzu: „Man bekommt also als Student die große Jahreskarte fürs ganze Bundesland um 300 Euro pro Jahr anstatt der regulären 595 Euro.“ Bisher war allerdings geplant, nur den Preis und Gültigkeits-Dauer zu verbessern. Das ändert sich künftig, denn Schnöll reagiert auf den Wunsch vieler Salzburger, die woanders studieren, aber regelmäßig Heim kommen und gerne die StudentCard nutzen würden. Voraussetzung ist neben einer Inskribierung an einer Hochschule auch ein Hauptwohnsitz im Bundesland Salzburg.