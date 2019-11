Kein Pardon zu „Halloween“

Sich verkleiden und anderen böse Streiche spielen: Heute Nacht werden wieder viele kleine und große Niederösterreicher durch die Straßen ziehen und an die Haustüren klopfen. Doch die Gespenster, Kobolde und Zombies sollten es auch an „Halloween“ nicht zu bunt treiben - „sonst gibt’s Saures“, kündigt die Polizei an ...