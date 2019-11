Biopackerl erleichtern gesunde Ernährung

Regional und saisonal auch in der Arbeit

So einfach geht’s: Einfach eine Bio-Gemüsebox oder -Obstkiste für Ihre Firma bestellen und anschließend eine Vielfalt nachhaltiger Landwirtschaft genießen!



In den Biopackerln findet man regionale Produkte, die je nach Saison variieren. Entscheiden kann man sich dabei zwischen frischen und biologischen Obst- und Gemüsesorten, die BioFerdl nach Wunsch wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich direkt an Ihre Firma liefern kann. So möchte der Online-Bestelldienst durch qualitativ hochwertige sowie vitaminreiche Lebensmittel die Konzentration, Produktivität und vor allem Motivation in Unternehmen fördern!