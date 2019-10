Tarzan-Sohn trafen nach Mord an Mutter 24 Kugeln

Ermittlungen dauern noch an

Ron Ely blieb unverletzt und wurde noch am selben Abend ins Spital gebracht. Der 81-Jährige Serienstar, der in den 1960er-Jahren durch seine Hauptrolle in der TV-Serie „Tarzan“ bekannt geworden war, ist seit einem Schlaganfall im vergangenen Jahr an den Rollstuhl gefesselt. Vermutlich befindet sich der Schauspieler mittlerweile in der Obhut seiner beiden Töchter Kirsten (34) und Kaitland (32). Wie US-Medien berichten, scheint das Familienhaus unbewohnt. Nur ein Trauerkranz hänge an dem Tor.