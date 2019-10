Prozess-Krimi nach Fahrerflucht in Tiroler Skiort

Beim Prozess war der geflüchtete Unfalllenker (32) unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Er soll zu schnell und mit vereister Scheibe unterwegs gewesen sein. Nur ein kleines „Guckloch“ von rund 20 mal 20 Zentimeter soll in der Jännerkälte frei geblieben sein. „Ich will jetzt keine Angaben darüber machen“, erklärte der Oberländer – und verwies auf seine bisherigen bestreitenden Aussagen. Da griff Richterin Verena Offer zu einem ungewöhnlichen Mittel: Sie verwies den Prozess rund um das reine Unfallgeschehen zurück an das Bezirksgericht Silz.