Klagenfurt: Verwirrung um Parkverbote im Zentrum

Da staunen viele Passanten in Klagenfurt: Bis 15. November gilt in mehreren Straßen ein temporäres Parkverbot. Grund ist die Montage der Weihnachtsbeleuchtung. Weil aber in manchen Straßen nichts montiert wird und Stellplätze trotzdem tagelang gesperrt sind, gibt es Proteste bei der Montagefirma. Diese wehrt sich. Man habe diese Tafeln nicht aufgestellt.