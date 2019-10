Morby, Gurr und Co.: Woche der Indie-Highlights

Eine bunten Querschnitt Bands unterschiedlichster Couleur garantiert das Showcase-Festival Europavox dieses Jahr zum bereits vierten Mal. Oberstes Ziel ist es, geografisch als auch musikalisch verbindend zu wirken und die bunte Vielfalt Europas in allen Facetten abzubilden. Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter wieder ein spannendes Programm zusammengestellt. Am 7. November wird die künstlerische Phalanx vom Boban Markovič Orkestra ft. Marko Markovič angeführt. Mit dem neuen Album „Mrak“ geht es 2020 auf große Welttournee, davor ist der schwungvolle Balkan Brass aber noch in Wien zu sehen. Das Berliner Indie-Duo Gurr gilt als deutschsprachige Antwort auf die Stone Roses und sorgt für kräftiges 90s-Flair. Griechischer Indie wird von der nachdenklichen Stella geboten, während der Italiener Julian Zyklus klassische Instrumentierung mit Elektronik und Synthesizer vermischt.