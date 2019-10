Regen-Unfall mit 36 Jahre altem Mercedes

Eine 25-Jährige aus Bayern fuhr am 28. Oktober 2019 gegen 10.27 Uhr mit einem 36 Jahre alten Daimler-Benz 230 D in Stadl-Paura auf der Pettenbacher-Landesstraße L536 vom Zentrum Stadl-Paura kommend Richtung Bad Wimsbach-Neydharting. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. In einer starken Rechtskurve rutschte die 25-Jährige auf der regennassen Fahrbahn trotz Vollbremsung geradeaus über die Fahrbahnmitte und stieß gegen den Pkw des 24-Jährigen. Der 24-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Stadl-Paura mittels Bergeschere befreit werden.