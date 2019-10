Alko-Lenker macht sich nach Unfall aus dem Staub

Unfall mit Fahrerflucht in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Stubaital! Ein zunächst unbekannter Autolenker kam in Neustift von einer Gemeindestraße ab und krachte gegen einen geparkten Pkw. Der Fahrer und mehrere Insassen suchten nach dem Crash das Weite, der mutmaßliche Verursacher konnte jedoch kurze Zeit später in einem Lokal ausgeforscht werden. Er war laut Polizei stark alkoholisiert.