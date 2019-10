Tausende Besucher stürmten Landhaus und Flughafen

Besucherrekord! 20.000 Besucher zählte man am Nationalfeiertag beim Tag der offenen Tür im Landhaus in Innsbruck. „Tirol im Herzen. Europa im Geiste!“ - lautete das heurige Motto. „Die kommenden zwei Jahre, in denen Tirol die Präsidentschaft in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino innehat, stehen ganz im Zeichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und des Austauschs. Deshalb rückten wir die Euregio auch am Tag der offenen Tür prominent in den Mittelpunkt. Die Euregio soll noch greifbarer, erlebbarer und sichtbarer werden - und die Menschen sollen wahrnehmen, wie wichtig die Euregio ist und dass wir alle von ihr profitieren“, erklärte Tirols Landeshauptmann Günther Platter.