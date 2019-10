Krätze an St. Veiter Berufsschule: Eltern besorgt

Die Krätze, fachsprachlich Skabies oder Acarodermatitis genannt, ist eine weit verbreitete, durch die Grab- bzw. Krätzmilbe verursachte parasitäre Hautkrankheit des Menschen. Sie taucht vor allem in Einrichtungen immer wieder auf, wo mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben. Seit drei Wochen ist man mit dieser lästigen, aber harmlosen Hautkrankheit an der Berufsschule in St. Veit konfrontiert.